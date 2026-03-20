La princesa heredera de Noruega dice que fue "manipulada y engañada" por Epstein

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, dijo este viernes ⁠que lamentaba su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en un intento por contener uno de los mayores escándalos que han sacudido a la ⁠familia real del país.

La publicación por ⁠parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de millones de documentos de Epstein ha conmocionado al mundo, al revelar los vínculos del desacreditado financiero con personalidades destacadas, entre ellas la princesa heredera y altos cargos políticos, ejecutivos empresariales y diplomáticos noruegos.

"Fui manipulada y engañada", dijo Mette-Marit llena de lágrimas en una entrevista con la cadena pública NRK emitida este viernes por la mañana. "

Por supuesto, ojalá nunca lo hubiera conocido", dijo en referencia a Epstein.

Los archivos revelaron una comunicación frecuente entre Mette-Marit y Epstein mucho después de que él se declaró culpable en 2008 de solicitar los servicios de una menor. La princesa heredera, de 52 años, que se disculpó ante el rey Harald y la reina Sonja en un comunicado del 6 de febrero y no ha sido acusada de ningún delito.

Si bien la cobertura mediática anterior ya había revelado que Mette-Marit tenía vínculos con Epstein, los nuevos documentos revelaron una relación más extensa, lo que provocó una inusual reprimenda por parte del primer ministro y la exigencia de que ella diera una explicación ⁠completa.

Este viernes, el primer ministro Jonas Gahr ⁠Stoere dijo que es importante que Mette-Marit ⁠haya respondido a las preguntas sobre su relación con Epstein.

"Lamentó su contacto con él ⁠y estaba sinceramente arrepentida. Asumió la responsabilidad de no haber investigado sus antecedentes más a fondo", añadió en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters.

La princesa, esposa del príncipe heredero Haakon, mantuvo contacto con Epstein entre 2011 y 2014, y se alojó en su casa de Palm Beach durante cuatro días en un viaje privado en 2013, según los documentos estadounidenses.

"Se aprovechó de que teníamos un amigo en ⁠común y de que soy ingenua. Me gusta pensar lo mejor de la gente. Pero también decidí poner fin al contacto con él", dijo Mette-Marit a NRK. "Nunca vi nada ilegal".