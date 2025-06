Persisten protestas en Los Ángeles por quinto día consecutivo y Trump intensifica críticas

Pequeñas protestas se registran este martes por quinto día consecutivo en el centro de Los Ángeles, California, en contra de la arremetida anti-inmigración de la administración de Donald Trump, al tiempo que el mandatario republicano escala su retórica y enfrenta la resistencia de las autoridades locales.

Las manifestaciones se aglutinaron frente a un edificio federal que se ha convertido en epicentro de las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, y en una de las principales autopistas en el centro de la ciudad.

A mediados de la tarde, la policía de Los Ángeles comenzó a dispersar a las personas con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos.

Las manifestaciones, que se desataron el viernes en respuesta al avance de las redadas en comunidades y lugares de trabajo en Los Ángeles, han sido mayoritariamente pacíficas. Pero hubo algunos disturbios con tiendas y vehículos vandalizados.

Más de cien arrestos fueron realizados por las fuerzas del orden locales en las últimas 24 horas, en su gran mayoría por desobedecer órdenes para dispersarse, de acuerdo con la policía de Los Ángeles.

A pesar de los focos de protesta, la ciudad se mantiene con normalidad, con turistas tomando fotos en el Paseo de las Estrellas, estrenos de cine en agenda y graduaciones escolares en pie.

"Se comporta como un tirano"

Pero Trump defendió el envío de más efectivos militares, que de acuerdo con el Pentagóno le costarán unos 134 millones de dólares a los contribuyentes.

En un evento militar en Carolina del Norte, Trump elevó la retórica contra las manifestaciones en California dibujándolas como un ataque foráneo.

"Lo que ven en California es un asalto a la paz, al orden público y a la soberanía nacional, llevado a cabo por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país", dijo a las tropas en el Fuerte Bragg.

"No permitiremos que un enemigo extranjero invada y conquiste una ciudad estadounidense", dijo.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acusó este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de incentivar los alzamientos, en donde banderas mexicanas son visibles. "Es absolutamente falso", respondió Sheinbaum.

En total, 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines fueron desplazados a Los Ángeles.

Efectivos de la Guardia Nacional resguardan los edificios federales alrededor de los cuales las personas han protestado, en tanto que el convoy de marines, que era esperado en la ciudad, se estacionó en la base de Seal Beach, en el condado de Orange.

Imágenes del Cuerpo de Marines muestran a los hombres en uniforme practicando tácticas antidisturbios en la base unos 50 kilómetros al sur de Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió con urgencia a una corte que limitara la acción de las tropas en la ciudad.

El mandatario demócrata y rival político de Trump solicitó que se les impidiese participar en redadas migratorias, usualmente a cargo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Enviar combatientes de guerra a las calles no tiene precedentes y amenaza los fundamentos de nuestra democracia", dijo Newsom, quien opinó que Trump "se comporta como un tirano".

Newsom y la alcaldesa Karen Bass insisten en que la acción de Trump es innecesaria y que excede sus funciones.

"El alzamiento ocurrió en pocas cuadras del centro", dijo Bass este martes. "No es todo el centro, y no es toda la ciudad. Desafortunadamente, las imágenes lo hacen parecer que es toda la ciudad en llamas, y no es el caso".

Las protestas en Los Ángeles han inspirado movimientos en otras ciudades de Estados Unidos, como en Nueva York, donde miles de personas protestaron este martes.

"Inusual"

El uso de militares por parte de Trump es una medida "increíblemente inusual" para un presidente estadounidense, declaró a la AFP Rachel VanLandingham, profesora de la Facultad de Derecho de Southwestern en Los Ángeles y exteniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Guardia Nacional, una fuerza armada de reserva, suele estar controlada por los gobernadores estatales y se utiliza habitualmente en territorio estadounidense en respuesta a desastres naturales.

Sus reservistas no han sido desplegados por un presidente contra la voluntad de un gobernador estatal desde 1965, en el auge del movimiento por los derechos civiles.

La ley estadounidense prohíbe en gran medida el uso del ejército como fuerza policial, salvo que se produzca una insurrección.

Trump no ha descartado invocar la Ley de Insurrección, lo que le daría vía libre para utilizar tropas regulares en todo el país.