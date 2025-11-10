Países temen que EU boicotee cumbre COP30

Bruselas. Los Gobiernos que se dirigen a la cumbre sobre el clima COP30 de la ONU en Brasil, que hoy inicia y terminará el viernes, se están preparando para la posibilidad de que el Gobierno de Trump intente boicotear las negociaciones en el evento, incluso sin la presencia de ningún responsable estadounidense.

Estados Unidos mantiene la opción de enviar negociadores en cualquier momento durante las conversaciones, antes de que el país abandone formalmente el acuerdo climático de París en enero.

Tres representantes europeos dijeron a Reuters que la Unión Europea se ha estado preparando para múltiples escenarios en la COP30, incluyendo la ausencia total de EU, la participación activa y el intento de bloquear acuerdos, o la organización de eventos paralelos para denunciar las políticas climáticas.

Algunos Gobiernos están nerviosos después de que el Gobierno de Trump interviniera para hundir un acuerdo el mes pasado en la Organización Marítima Internacional (OMI) que habría dado lugar a una tasa de carbono para el transporte marítimo, la primera en el mundo.