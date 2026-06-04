El número de ricos y su fortuna alcanzó un nuevo récord en 2025: Capgemini

El número de millonarios en el mundo y su fortuna continuaron aumentando en 2025 hasta nuevos récords, gracias al buen rendimiento bursátil y un repliegue de la inflación, según un estudio publicado este jueves por el gabinete Capgemini.

Esta firma de consultoría define a los ricos como aquellos que tienen más de un millón de dólares disponibles para invertir. Esto excluye, principalmente, el valor de su residencia principal.

Su número aumentó un 7.9% hasta 25,3 millones de personas el año pasado, casi 2 millones más que en 2024, calculó Capgemini en su estudio internacional titulado "World Wealth Report".

Su patrimonio total creció un 8.7%, hasta 98.3 billones de dólares, una cifra récord y el mayor incremento anual observado desde 2018.

"Los mercados de renta variable, impulsados por las subidas vinculadas a la inteligencia artificial, han constituido el motor principal de la creación de riqueza de las personas adineradas en cinco de las seis grandes regiones" geográficas examinadas, indicó Capgemini.

Y "la riqueza de las personas adineradas sigue estando muy concentrada: el 1% de ellas posee el 34.8% de esta riqueza", agregó.

El mayor aumento del número de millonarios (9.4%) se observa en Asia-Pacífico, impulsado por los semiconductores, con Japón y China a la cabeza.

En Norteamérica, su número aumentó un 9.1% gracias a Estados Unidos, donde se registraron más de 736,000 nuevos millonarios, para una cifra total de 8.7 millones en el país.

La cifra también creció en Europa (6.5%), África (4.1%) y América Latina (0.3%).

De hecho, la única región examinada donde hubo menos millonarios fue Oriente Medio (-1.4%), lastrada por unos precios del petróleo más débiles durante el año anterior.

La población de ultrarricos, considerados aquellos con al menos 30 millones de dólares, también aumentó en un 9.4%, con unas 250,000 personas en todo el mundo.

El estudio de Capgemini se basó en entrevistas a 6,510 personas adineradas en América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.