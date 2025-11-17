Nuevo ataque de EU contra narcolancha en el Pacífico deja 3 muertos

Washington. El Comando Sur de Estados Unidos informó que sus fuerzas llevaron a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico, en el que murieron tres presuntos narcotraficantes. El operativo ocurrió el sábado, como parte de la campaña militar que Washington mantiene desde septiembre en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con un recuento basado en cifras públicas del Pentágono, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en 21 acciones en mar abierto desde el inicio del despliegue naval. El Comando Sur sostiene que las embarcaciones atacadas participaban en “contrabando ilegal de estupefacientes”.

Tensión con Venezuela

Sin ofrecer detalles, el presidente Donald Trump aludió el domingo a la posibilidad de entablar conversaciones con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se encuentra en el punto de mira del despliegue militar en el Caribe. "Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello", declaró a periodistas.

Mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se designará como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles.