Niños ucranianos inician el año escolar en escuelas bajo tierra

Los padres ucranianos, deseosos de que sus hijos asistan a clases normales más de tres años después de la invasión de Rusia, enviaron a los niños a clase el lunes en el inicio de un año lectivo que será particular, ya que la enseñanza no se impartirá de forma tradicional sino en aulas subterráneas.

Unos 17,000 niños de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania y blanco frecuente de ataques rusos, asisten a escuelas subterráneas. Siete de estas escuelas están en funcionamiento, y pronto se abrirán más.

"Hoy, mi hijo, de primer curso, ha venido por primera vez a la escuela, una escuela subterránea, la más cercana a Saltivka del Norte", dijo Anastasia Pochergina, refiriéndose a un suburbio de la ciudad que suele estar a merced de ataques rusos.

"La escuela está tres pisos bajo tierra, y nos dijeron que es la más profunda de Járkov. Por eso creo que es segura. No esperábamos que fuera posible este año, pero como madre estaba desesperada por que mi hija pudiera asistir a una escuela normal", señaló.

Mientras preparaba a su hija para el primer día de colegio, cuando los alumnos llevan flores y regalos a los profesores, Pochergina albergaba pocas esperanzas de reanudar la vida cotidiana normal a pesar de la perspectiva de conversaciones de paz con Rusia.

"Esperábamos que las cosas mejoraran, pero no esperábamos una paz plena (...) Tampoco esperábamos volver a la escuela tradicional, física, porque somos realistas, comprendemos la situación y no nos hacemos ilusiones".

Los profesores instaban a los niños a su llegada a la escuela a entrar rápidamente, y bajaban tramos de escaleras agarrados de la mano. Los niños más pequeños y los mayores asisten a clase en aulas totalmente equipadas.

El alcalde de Járkov, Ihor Terejov, dijo que está previsto abrir otras tres escuelas en el nuevo año. En tanto, seis estaciones del metro de Járkov se han convertido en aulas para aportar algo de normalidad a la vida de los niños.

"Esta es una de las escuelas más cercanas a la frontera con Rusia. Hoy hemos abierto dos escuelas en el distrito de Nova Saltivka, como esta", dijo. "Se puede ver lo profundo que está bajo tierra. La profundidad es realmente importante para la escuela. Es grande, aquí hay 1,500 alumnos".

Maria Yampolska, de 6 años, estaba contenta de su primer día de trabajos artísticos y juegos en el aula.

A la pregunta de cómo lo comparaba respecto a la guardería, respondió con franqueza: "Nunca fui por culpa de la guerra."