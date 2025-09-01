Europa alista tropas en Ucrania con apoyo de Estados Unidos

Bruselas. Europa está elaborando "planes bastante precisos" para el despliegue de una fuerza multinacional en Ucrania como parte de las garantías de seguridad tras el conflicto, con respaldo de las capacidades militares de Estados Unidos, reveló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en entrevista con el Financial Times.

"El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump nos aseguró que habrá (una) presencia estadounidense como parte del respaldo. Eso fue muy claro y repetidamente afirmado", declaró von der Leyen.

El plan contempla la participación de decenas de miles de soldados bajo liderazgo europeo, apoyados por Washington con sistemas de mando y control, así como con activos de inteligencia y vigilancia. El acuerdo habría sido alcanzado el mes pasado durante una reunión entre Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y líderes europeos.

Los próximos pasos se discutirán el jueves en París, en un encuentro convocado por el presidente Emmanuel Macron, al que asistirán, entre otros, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte y Von der Leyen.

El diario británico citó a tres diplomáticos informados sobre los planes.

De concretarse, este despliegue representaría el mayor compromiso militar europeo en territorio ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en 2022, y marcaría un giro en la estrategia occidental, que hasta ahora había limitado su apoyo principalmente al envío de armamento, asistencia financiera y entrenamiento militar.