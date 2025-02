Netanyahu acusa a Hamás de haber matado a los niños Bibas y promete un duro castigo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó este viernes a Hamás de haber asesinado durante su cautiverio a los dos niños de la familia Bibas, cuyos cuerpos entregó a Israel, pero no el de su madre de origen argentino, Shiri.

Hamás entregó el jueves los cadáveres de cuatro rehenes, indicando que se trataba de los de Shiri Bibas y de sus dos hijos, que tenían cuatro años y ocho meses cuando fueron secuestrados, así como el del periodista israelí ya jubilado Oded Lifshitz. Todos fueron secuestrados durante el ataque sin precedentes de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Las autoridades israelíes informaron en la madrugada del viernes que ninguno de los cuatro cadáveres corresponde al de Shiri Bibas, de origen argentino, sino el de una mujer de Gaza. El anuncio provocó conmoción en Israel y el movimiento islamista achacó el incidente a un "probable error".

"Ariel y Kfir Bibas fueron brutalmente asesinados en cautiverio en noviembre de 2023 por terroristas palestinos", aseguró el portavoz del ejército israelí para las comunicaciones en árabe, Avichay Adraee, que confirmó también la identificación de Oded Lifshitz.

El portavoz del ejército, el contraalmirante Daniel Hagari, declaró que los menores "fueron asesinados a sangre fría por terroristas", que "los mataron con sus propias manos". El gobierno argentino decretó dos días de duelo nacional y expresó "su más enérgica condena al grupo terroristas Hamás tras la confirmación del asesinato de los niños" Bibas.

En un comunicado, la familia Bibas acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de no haber protegido a sus parientes. "No hay perdón por haberlos abandonado el 7 de octubre, y no hay perdón por haberlos abandonado durante su cautiverio", declaró en un comunicado Ofri Bibas, hermana de Yarden, esposo de Shiri y padre de Ariel y Kfir.

Yarden, que también había sido capturado el mismo día, fue liberado el 1 de febrero. Por su parte, el foro de familias de rehenes manifestó su conmoción por el "cruel y brutal asesinato" de los menores.

"Monstruos"

Esta escalada podría poner en peligro el acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, en vigor desde el 19 de enero, tras 15 meses de guerra. "El mundo civilizado debería condenar esos asesinatos horribles", señaló Netanyahu en un comunicado. "¿Quién secuestra a un niño pequeño y a un bebé y los asesina? Monstruos. Me comprometo a no cejar en mis esfuerzos hasta que los salvajes que ejecutaron a nuestros rehenes sean llevados ante la justicia", aseveró.

"De una manera inimaginablemente cínica, no devolvieron a Shiri con sus hijos (...) y en su lugar colocaron el cuerpo de una mujer gazatí en el ataúd", había dicho el dirigente un poco antes. "Actuaremos con determinación para traer a casa a Shiri, junto con todos nuestros rehenes --vivos y muertos-- y asegurar que Hamás pague un alto precio por esta violación cruel" del acuerdo de alto el fuego, declaró Netanyahu en un video.

En un comunicado, el grupo palestino consideró "probable" que el cuerpo entregado, que se supone que correspondía al de Shiri Bibas, "se mezclara por error con otros encontrados bajo los escombros" en Gaza. Asimismo, subrayó su "compromiso total" con el acuerdo de tregua y afirmó que no tiene "ningún interés en no cumplirlo o en retener cuerpos" de rehenes. Kfir Bibas era el menor de los 251 rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre.

¿Canje el sábado?

Los restos fueron restituidos en el marco de la primera fase del acuerdo de tregua en Gaza, negociado por los mediadores Egipto, Catar y Estados Unidos. Es la primera vez que Hamás devuelve cadáveres de rehenes desde su ataque en octubre.

Desde el inicio de la primera fase del alto el fuego, que debe concluir el 1 de marzo, 19 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 1,100 presos palestinos. Según el Club de Prisioneros Palestinos, una oenegé palestina, Israel liberará el sábado a 602 prisioneros, a cambio de los seis rehenes israelíes.

En esta primera etapa, deberían ser entregados en total 33 rehenes, incluidos los restos de ocho fallecidos, a cambio de 1,900 palestinos detenidos en cárceles israelíes. Hamás aseguró esta semana que está dispuesto a liberar "de una sola vez", y no por etapas, a todos los rehenes que quedan en Gaza durante la segunda fase del acuerdo.

Las negociaciones indirectas de esta segunda parte, que debe suponer el fin definitivo de la guerra, se retrasaron. La tercera y última etapa se centrará en principio en la reconstrucción de Gaza. El ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 se cobró la vida de 1,211 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí lanzada en represalia ya mató a al menos 48,319 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que la ONU considera fiables.