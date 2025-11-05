Musulmán y mujeres dan lección a Trump

Nueva York. El candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ganó las elecciones el día de ayer pese a que el presidente Donald Trump hiciera una campaña en su contra, hecho que convirtió la contienda de ayer en una especie de referéndum.

Mamdani obtuvo 50.4% de los votos con el 89% escrutados, una cifra inalcanzable para Andrew Cuomo, candidato independiente, quien lograba 41.6% de los votos. En un tercer lugar lejano se ubicaba el candidato republicano Curtis Sliwa (7.1%).

El demócrata, de 34 años, de izquierda y musulmán, nació en Uganda en una familia de origen indio y ha vivido en Estados Unidos desde que tenía siete años. En 2018 se convirtió en ciudadano estadounidense.

Es hijo de la cineasta Mira Nair ("La boda del Monsoon", "Salaam Bombay!") y de Mahmood Mamdani, profesor y respetado experto en África, por lo que algunos de sus detractores lo llaman "bebé del nepotismo".

El expresidente Barack Obama apoyó públicamente a Mamdani durante la campaña.

"Realmente espero que (Mamdani) mejore la ciudad", dijo la fisioterapeuta Denise Gibbs, de 46 años, tras votar en una escuela de Brooklyn. "Quiero ver una disminución de la división y una mejora en las condiciones de vida de los hogares de clase trabajadora y los servicios para los niños", agregó.

En plena guerra antiinmigrante, Trump se subió a la contienda neoyorkina esperando un vuelco milagroso de última hora, incluso, pidiendo el voto a favor de Andrew Cuomo, exdemócrata, luego de que el candidato de su partido no logró levantar una intención de voto superior al 10%.

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió ayer el presidente en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Mamdani "odia a los judíos".

Atacado con frecuencia por sus declaraciones muy duras con respecto a la política israelí, Mamdani adoptó, no obstante, una postura muy firme contra el antisemitismo durante su campaña.

Al salir de la casilla donde votó, Cuomo hizo una declaración cuyas palabras revelaron la presión en su contra por parte de las encuestas. "Hay una izquierda radical extrema, dirigida por socialistas, que desafía a lo que ellos llamarían demócratas moderados. Yo soy un demócrata moderado".

El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, Grant Reeher, afirmó que la victoria de Mamdani provocará un "enfrentamiento" con el presidente. "Trump tratará a la ciudad de Nueva York de manera más agresiva", sostuvo.

En el momento en que las proyecciones de AP dieron como ganador al candidato demócrata, Trump envió un mensaje en las redes de la Casa Blanca con una sola leyenda: “Trump is your president”.

Victorias demócratas

La de ayer fue una jornada de azul demócrata. Los estados de Virginia y Nueva Jersey celebraron elecciones de gobernadores.

Abigail Spanberger se convertirá en la primera mujer en ocupar la gubernatura de Virginia. Mientras que en Nueva Jersey, la también demócrata Mikie Sherrill, ganó.

Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas y logra arrebatarle a los republicanos el estado dirigido por Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años.

Trump tendrá una noche larga. Gana un musulmán en Nueva York y una mujer en Virginia.