México y Países Bajos reafirman su cooperación en comercio, derechos humanos y agenda multilateral

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, conversó vía telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, con el objetivo de revisar el estado de la relación bilateral y abordar temas clave como inversiones, intercambio comercial y la modernización del Acuerdo Global México–Unión Europea.

Durante el diálogo, ambos funcionarios destacaron el dinamismo de los vínculos entre México y Países Bajos, que abarcan desde el comercio y la cooperación en materia de derechos humanos hasta la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fortalecimiento del multilateralismo.

La cancillería mexicana comunicó que los ministros también abordaron la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de paz en Gaza presentado por Estados Unidos. Coincidieron en que la adopción del documento representa un avance en la dirección correcta.

"El canciller De la Fuente reiteró la posición de México de defender la autodeterminación de los pueblos y promover la solución pacífica de las controversias", escribió la SRE.

Desde su cuenta en X, Van Weel calificó el intercambio como “una primera conversación productiva” y subrayó que ambos países mantienen una asociación amplia y sólida en temas regionales y globales.