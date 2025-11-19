México ofrece asistencia consular tras muerte de 2 connacionales en accidente en Torres del Paine, Chile

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que brinda asistencia y acompañamiento a las familias de dos ciudadanos mexicanos que fallecieron mientras realizaban senderismo en el parque nacional Torres del Paine, uno de los destinos turísticos más visitados del sur de Chile.

El accidente ocurrió cuando autoridades locales fueron alertadas sobre la desaparición de los excursionistas y posteriormente confirmaron su fallecimiento.

En cuanto se tuvo conocimiento del hecho, la Embajada de México en Santiago activó los protocolos de atención consular y estableció comunicación directa con autoridades chilenas para obtener información precisa sobre el incidente.

En un mensaje en redes sociales, la SRE puntualizó que la representación diplomática mantiene contacto con los familiares de las víctimas para ofrecer apoyo en los procedimientos que correspondan, incluida la repatriación de los cuerpos si así lo solicitan.

La Cancillería mexicana reiteró sus condolencias a los familiares y amistades de los connacionales fallecidos y aseguró que continuará dando seguimiento al caso.

Torres del Paine, ubicado en la Patagonia chilena, es conocido por sus rutas de montaña y condiciones climáticas extremas, que cada año representan riesgos para excursionistas nacionales y extranjeros.