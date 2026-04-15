Magyar irá contra medios propagandistas

Budapest. Peter Magyar, ganador de las elecciones en Hungría, dijo el día de ayer 15 de abril, que suspenderá las emisiones informativas de los medios estatales que, según críticos tanto nacionales como internacionales, se convirtieron en un altavoz del Gobierno bajo el mandato de Viktor Orbán y restablecerá las libertades de prensa una vez que su gabinete asuma el poder.

“Todos los húngaros merecen unos medios de comunicación de servicio público que informen la verdad”, declaró Magyar en la radio estatal Kossuth, donde Orbán era invitado semanalmente, mientras que los políticos de la oposición rara vez recibían invitaciones.

El partido TISZA (Respeto y Libertad) de Magyar obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del domingo, poniendo fin al mandato de 16 años de Orbán, que se convirtió en un prototipo para los gobernantes conservadores "iliberales" de todo el mundo occidental.

Su amplia derrota dio a Magyar la mayoría constitucional que necesita para modificar muchas de las reformas de Orbán.

“Necesitaremos un poco de tiempo para aprobar una nueva ley de medios de comunicación, crear una nueva autoridad reguladora y establecer las condiciones profesionales para que los medios estatales hagan realmente lo que deben hacer”, añadió Magyar.

Sin prensa independiente

Orbán niega haber erosionado algún estándar democrático y ha afirmado que su Gobierno tenía como objetivo proteger el carácter cristiano de Hungría frente a las ideas liberales promovidas por la Unión Europea.

Los críticos afirman que Orbán presidió la desaparición gradual de los medios independientes, con decenas de periódicos y emisoras críticos con él que cambiaron de manos en los últimos años.

El conglomerado Central European Press and Media Foundation, creado por partidarios de Orbán en 2018, cuenta con más de 400 medios.