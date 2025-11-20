Juez ordena retiro de tropas en Washington

Washington. Una jueza federal adoptó el jueves una medida para retirar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en la capital estadounidense, lo que representa un revés temporal para la estrategia del mandatario de enviar fuerzas militares a ciudades del país pese a la oposición de autoridades locales.

La jueza de distrito Jia Cobb, nominada por el expresidente Joe Biden, concedió una orden que impide al gobierno federal desplegar a la Guardia Nacional en Washington, D.C., para tareas de seguridad pública sin la aprobación del alcalde. No obstante, la magistrada suspendió la entrada en vigor de su decisión hasta el 11 de diciembre, a fin de que la administración Trump pueda presentar una apelación.

El fallo se produce en medio de múltiples batallas legales en todo el país, mientras Trump impulsa una política de seguridad que desafía restricciones de larga data que limitan el uso de tropas para hacer cumplir la ley dentro del territorio estadounidense.

La Casa Blanca defendió la actuación del mandatario. Abigail Jackson, portavoz presidencial, aseguró que Trump actuó dentro de sus facultades y calificó la demanda presentada en Washington como un intento de “socavar esfuerzos exitosos para reducir la delincuencia violenta”.

Recursos legales

Trump ha ordenado despliegues similares en Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregón, como parte de su ofensiva contra lo que describe como anarquía y disturbios vinculados a protestas y a su política de contención de la inmigración ilegal. Las autoridades demócratas de esas ciudades han interpuesto recursos para bloquear el despliegue, al considerar que constituye un uso politizado y militarizado de la fuerza federal.