Irán suspende sus exportaciones de productos petroquímicos hasta nuevo aviso

Irán ha ⁠suspendido todas las exportaciones petroquímicas para dar prioridad al ⁠suministro interno y evitar la escasez de materias primas, informó este jueves el periódico económico Donya-e-Eqtesad, debido a la interrupción de ⁠la producción tras los ataques de ⁠Israel contra varios centros petroquímicos.

La orden fue emitida el 13 de abril por un alto cargo de la Compañía Nacional Petroquímica encargado de supervisar las industrias transformadoras, y en ella se ordenaba a las empresas petroquímicas suspender las exportaciones hasta nuevo aviso.

La prohibición de las exportaciones tiene como objetivo principal estabilizar los mercados nacionales y garantizar el suministro a las industrias tras los daños causados por los recientes ataques.

Los precios internos de los productos petroquímicos y afines se han mantenido en los niveles previos al conflicto a pesar del aumento de los precios mundiales, y las autoridades han afirmado que las medidas se mantendrán para apoyar a la industria local y a los consumidores.

Los principales centros de producción petroquímica de Asaluyeh y Mahshahr fueron blanco de ataques por parte de Israel en las últimas semanas, con ⁠ataques que afectaron a las empresas energéticas ⁠que suministran materia prima ⁠a las plantas petroquímicas e interrumpieron la producción.

El ejército estadounidense comenzó esta ⁠semana a bloquear el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes, una medida destinada a reducir los ingresos de exportación de Irán y ejercer presión sobre Teherán, mientras diplomáticos iraníes y estadounidenses barajan una segunda ronda de conversaciones de paz.

Según la agencia de noticias Fars, Irán exporta alrededor de 29 millones de toneladas de ⁠productos petroquímicos al año, por un valor de 13,000 millones de dólares.