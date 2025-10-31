Informe de EU revela violaciones de los DDHH a gazatíes

Washington. Un informe clasificado de un organismo de control del gobierno estadounidense revela que unidades militares israelíes cometieron “cientos” de posibles violaciones de la ley estadounidense sobre derechos humanos en la Franja de Gaza, cuya revisión por parte del Departamento de Estado llevaría “varios años”, según dos funcionarios estadounidenses que facilitaron los detalles a The Washington Post.

Las conclusiones de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado revelan por primera vez que un informe del gobierno estadounidense reconoce la magnitud de las acciones israelíes en Gaza que entran dentro del ámbito de las Leyes Leahy, la legislación histórica que prohíbe la asistencia de seguridad estadounidense a unidades militares extranjeras acusadas de manera creíble de haber cometido graves violaciones de los derechos humanos.

“Lo que me preocupa es que la rendición de cuentas se olvide ahora que el ruido del conflicto está disminuyendo”, dijo Charles Blaha, ex funcionario del Departamento de Estado a cargo de la oficina que implementa las Leyes Leahy, a quien le hicieron saber sobre el informe.

La oficina del inspector general declinó hacer comentarios a The Washington Post, pero reconoció la existencia del informe en su sitio web.

Las Leyes Leahy reciben su nombre del ex senador Patrick J. Leahy (demócrata por Vermont), quien promovió la ley para imponer sanciones a las unidades militares extranjeras que reciben fondos de Estados Unidos y cometen ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras atrocidades.