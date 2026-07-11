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El Economista
Geopolítica

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Irán "pagará" por su "mala decisión": EU reacciona a nuevo cierre del estrecho de Ormuz

EU ha bombardeado a Irán en represalia por disparos de los Guardianes de la Revolución contra un portacontenedores en el estrecho.

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El presidente de Estados Unidos aseguró que un dron impactó un carguero y que las fuerzas estadounidenses derribaron otros tres en el estrecho de Ormuz.REUTERS

AFP

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmó el sábado que "Irán tomó una mala decisión" al disparar contra un buque en el estrecho de Ormuz, de nuevo cerrado, y que "pagará" el precio.

Ahora "pagará", dijo el jefe del Pentágono, poco después del anuncio por parte del ejército estadounidense de bombardeos contra Irán en represalia por disparos de los Guardianes de la Revolución contra un portacontenedores en el estrecho.

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