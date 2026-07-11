Mundial refleja el creciente interés de EU por el fútbol, dicen creadores de "Ted Lasso"

La idea de que el fútbol no es popular en Estados Unidos ⁠es "un poco exagerada" y el Mundial ha ayudado a demostrarlo, afirmó Brendan Hunt, cocreador y protagonista de "Ted Lasso", quien reconoció que la comedia ganadora de varios Emmy podría haber contribuido a atraer a nuevos ⁠aficionados a este deporte.

En declaraciones a ⁠periodistas en Kansas City antes del partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza del sábado, Hunt dijo que había oído testimonios de que espectadores que antes ignoraban el fútbol se habían interesado por él gracias a la serie de Apple TV.

La comedia, que narra la historia de un entrenador estadounidense contratado inesperadamente para dirigir un club de fútbol inglés, se convirtió en un éxito rotundo durante sus tres temporadas, entre 2020 y 2023, y ganó 13 premios Emmy, incluidos dos a la mejor serie de comedia.

Cuando se le preguntó si atribuía a la serie el mérito de haber contribuido a impulsar la popularidad del fútbol en Estados Unidos, el cocreador y protagonista Jason Sudeikis bromeó: "En mi propia casa, sí".

"Ha hecho que sea más popular", añadió, antes de ceder la palabra a Hunt, que interpreta al entrenador Beard.

Hunt bromeó diciendo que los creadores de la serie habían "engañado" a algunos espectadores reacios para que se aficionaran a este deporte. Aun así, argumentó que el crecimiento del fútbol en el país es anterior a la serie y a menudo se subestima.

Estados Unidos es coanfitrión del Mundial junto con México y Canadá, más de tres décadas después de organizar el torneo de 1994.

Aunque aquel evento contribuyó a impulsar la popularidad del deporte -con ⁠el lanzamiento de la Major League Soccer dos años después-, ⁠el fútbol sigue sin ser dominante, ⁠a pesar de que figuras como Pelé, David Beckham y ahora Lionel Messi hayan jugado en el país.

Hunt ⁠afirmó que los aficionados estadounidenses estaban mucho mejor preparados para este Mundial que en 1994, cuando el conocimiento del torneo era menor.

"No estamos tan rezagados en cuanto a la popularidad de este deporte como se suele decir, y creo que este Mundial lo ha demostrado", afirmó. "Se exagera un poco eso de que el fútbol no es popular aquí (...) Se está haciendo un hueco".

El futuro de "Ted Lasso" había sido incierto durante mucho tiempo después de que sus creadores dijeran que, en un principio, habían ⁠previsto tres temporadas, pero en marzo de 2025 se anunció una cuarta. Se estrenará en Apple TV el 5 de agosto, con Ted regresando a Richmond para entrenar a un equipo femenino de segunda división.