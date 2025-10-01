Ministros de finanzas del G7 acuerdan perseguir a quienes incrementen compras de petróleo a Rusia

Los ministros de finanzas del G7 se comprometieron el miércoles a perseguir a los que continúan incrementando las compras de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú hace más de tres años.

En un comunicado tras una reunión virtual, los altos funcionarios del Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) acordaron que es hora de "maximizar la presión sobre las exportaciones petroleras de Rusia".

Esto afectaría los ingresos que Moscú necesita para la guerra.

"Apuntaremos contra quienes siguen aumentando sus compras de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania y a quienes facilitan la elusión", declararon los ministros del G7 en un comunicado conjunto.

Además, coincidieron en "la importancia de las medidas comerciales, incluidos los aranceles" y las prohibiciones de importación o exportación para intentar recortar los ingresos rusos.

Las naciones del G7 también están "considerando seriamente la posibilidad de medidas comerciales y otras restricciones a los países y entidades que contribuyen a la financiación de los esfuerzos bélicos de Rusia, incluyendo los productos refinados procedentes del petróleo ruso".

Estados Unidos indicó el mes pasado su disposición a ampliar los aranceles a los compradores de petróleo ruso si la Unión Europea toma medidas similares.

Según un funcionario, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de imponer tarifas aduaneras de entre el 50% y el 100% a compradores de petróleo como China e India.

En septiembre, la Comisión Europea también afirmó que analizaba la posible imposición de aranceles a las importaciones de petróleo ruso al bloque ante la presión de Trump.

El líder estadounidense ha exigido que Europa ponga fin a las importaciones de energía de Moscú antes de aceptar la imposición de sanciones contra Rusia.

Los ministros del G7 planean reunirse de nuevo este mes en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.