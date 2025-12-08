Fiscal de Honduras gira orden de captura internacional contra expresidente Hernández, indultado por Trump

El fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya, dijo el lunes que ha girado una orden de aprehensión y captura internacional contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández quien, dijo, está acusado de lavado de dinero y fraude.

Hernández fue liberado la semana pasada de una prisión estadounidense donde cumplía una condena de 45 años por cargos de narcotráfico y posesión de armas tras ser indultado por el presidente Donald Trump.

"Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández", dijo Zelaya en su cuenta de X.