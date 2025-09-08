Carta compromete a Trump en caso Epstein

Washington. Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron ayer 08 de septiembre, una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

La nota fue escrita dentro del dibujo del contorno de una mujer desnuda, está firmada por Trump y supuestamente es parte de un libro de cartas de los amigos de Epstein, que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell -que cumple una condena de 20 años de prisión- con ocasión de su cumpleaños 50.

Poco después de la divulgación de la misiva, la portavoz de la Casa Blanca afirmó que "está muy claro que el presidente Donald Trump no hizo este dibujo y no lo firmó".

La nota presenta una suerte de diálogo entre "Donald" y "Jeffrey".

"Tenemos ciertas cosas en común", dice Donald. "Sí, las tenemos, ahora que lo pienso".

"Los enigmas nunca envejecen, ¿te has dado cuenta?", agrega Trump. "De hecho, me quedó claro la última vez que te vi", responde Jeffrey.

La publicación ocurre el mismo día en que un juez sentencia a Donald Trump a pagar 83.3 millones de dólares a Elizabeth Jean Carroll por difamación.

En 2019 Carroll denunció a Trump por “agresión sexual”; el presidente le dijo que “no es de mi estilo”.

Trump no se libra de problemas.