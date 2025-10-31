Estados Unidos pide a sus ciudadanos no viajar a Níger por la crisis de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha exhortado a sus ciudadanos a que se abstengan de viajar a Níger bajo ninguna circunstancia al entender que el país africano atraviesa una situación de seguridad crítica.

La nueva actualización de viaje tiene lugar nueve días después de que las autoridades norteamericanas confirmaran que un ciudadano estadounidense había sido secuestrado en la capital, Niamey, sin que ningún grupo se haya atribuido la responsabilidad por el momento, en el marco del aumento de la inseguridad en el país africano, donde gobierna una junta militar desde el golpe de Estado perpetrado en junio de 2023.

En consecuencia, el Departamento de Estado insta a los estadounidenses a que "no viajen a Níger por razón alguna debido al crimen, a los disturbios, al terrorismo, al secuestro y a la situación sanitaria".

La cartera estadounidense de Exteriores añade también que, debido a esta circunstancia, autorizó el pasado jueves la salida del país de "todos los familiares de los empleados del Gobierno por riesgo a su seguridad".

Además, el Gobierno estadounidense recuerda que "no puede ofrecer ni servicios rutinarios ni de emergencia por riesgos de seguridad" y exige a los funcionarios que están en el país que viajen siempre en vehículos acorazados, que cumplan con cualquier toque de queda en vigor y que bajo ningún concepto visiten ni mercadillos ni restaurantes.