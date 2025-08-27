Epidemia de tiroteos en EU, imparable

Mineápolis. Un agresor de 23 años, vestido de negro, disparó a través de las ventanas contra los estudiantes sentados en los bancos y otros que entraban en la iglesia y luego se suicidó, según las autoridades. Dos estudiantes, de 8 y 10 años, fueron declarados muertos en el lugar.

"Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que estaban celebrando el culto. La crueldad y cobardía de disparar contra una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible", declaró a la prensa el jefe de la policía de Mineápolis, Brian O"Hara.

Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando les dispararon en la iglesia de la Anunciación.

El tiroteo fue uno de los primeros indicios de que la epidemia de violencia armada en las escuelas de Estados Unidos en los últimos años no ha remitido.

También muestra la dificultad que enfrentan las autoridades para detener este tipo de ataques, a pesar de que a lo largo de los años se han desarrollado nuevas tecnologías, técnicas de detección y protocolos policiales para evitar que se repitan.

El autor del tiroteo pudo evitar las medidas de seguridad contra el ingreso de intrusos en la escuela atacando a los niños a través de las ventanas de una iglesia cercana.

Las autoridades identificaron al atacante como Robin Westman, de 23 años. En las ruedas de prensa se refirieron al agresor como un varón. Los registros judiciales muestran que el nombre de Westman era Robert y se cambió en 2020, alegando que se identificaba como mujer.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, precisó que el incidente no debería usarse como excusa para perseguir a otras personas transgénero. "Cualquiera que esté utilizando esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans ha perdido su sentido común de humanidad", dijo en una conferencia de prensa.

El tiroteo en la escuela católica Anunciación, una institución primaria privada con unos 395 alumnos, fue el incidente número 146 de este tipo en el país desde enero, según la base de datos de tiroteos en escuelas K-12.

Eterno debate

La constante sucesión de tiroteos ha dado lugar a nuevas medidas de seguridad y ha alimentado los actuales debates sobre la legislación en materia de armas.

Según las autoridades, el autor efectuó decenas de disparos con un rifle, una escopeta y una pistola, todos adquiridos legalmente. Dijeron que habían recuperado otras armas de fuego en otras residencias relacionadas con Westman.

Al menos dos de las puertas de la iglesia habían sido cerradas desde el exterior con tablones de madera, detalló O"Hara.

Los hospitales locales informaron que estaban atendiendo a 14 niños y dos adultos, muchos de ellos con heridas de bala. Se espera que todos sobrevivan, dijo O"Hara.

Los registros públicos mostraron que la madre de Westman, Mary Westman, había trabajado como asistente administrativa en la iglesia de la Anunciación.

El director del FBI, Kash Patel, anunció que el caso estaba siendo investigado como un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos. Las fuerzas del orden dijeron que estaban examinando un manifiesto publicado en internet por Westman, que ya ha sido retirado.