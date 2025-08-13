Ejército de Israel aprueba plan para una nueva ofensiva en Gaza

El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, donde el movimiento islamista Hamás condenó sus "agresivas" incursiones terrestres en Ciudad de Gaza, la mayor aglomeración urbana en el territorio palestino.

Testigos informaron de intensos ataques aéreos sobre la ciudad, así como de la presencia de tanques israelíes y fuertes explosiones en los barrios de Tal al Hawa y Zeitun, donde el ejército estaba demoliendo casas.

Según la Defensa Civil de Gaza y fuentes médicas, 75 palestinos, entre ellos varios menores, murieron el miércoles por disparos israelíes. Al menos 34 de ellos esperaban ayuda humanitaria.

Tras 22 meses de guerra, Israel quiere tomar el control de Ciudad de Gaza, en el norte del territorio y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas de la Franja de Gaza. Con esta ofensiva busca desmantelar los últimos bastiones de Hamás.

Por orden del gabinete militar del primer ministro Benjamin Netanyahu, el ejército, que actualmente controla tres cuartas partes del territorio, se prepara para lanzar esta nueva fase de operaciones con el fin de liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza y "derrotar" a Hamás.

El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, "aprobó el marco principal del plan operativo del ejército en la Franja de Gaza", según un comunicado militar, que no precisó ninguna fecha.

El movimiento islamista palestino denunció "incursiones agresivas en Ciudad de Gaza" y una "escalada peligrosa por parte de Israel".

En las calles de la ciudad, familias palestinas volvían a huir, con sus equipajes y colchones apilados en bicicletas y carretas.

"Los tanques avanzan"

"Desde hace varios días, los tanques avanzan (...) en la parte sureste del barrio de Zeitun, destruyendo casas. Los tanques también avanzan en la parte sur de Tal al Hawa", contó a AFP Abu Ahmed Abbas, un hombre de 46 años cuya casa fue destruida en este barrio.

"Las explosiones son masivas, hay muchos bombardeos (...) los tanques siguen allí y he visto a decenas de civiles huir" hacia el oeste de la ciudad, dijo Fatum, una mujer de 51 años que vive con su marido y su hija en una tienda de campaña en Tal al Hawa.

El jefe del Estado Mayor señaló el miércoles "la importancia de aumentar la disponibilidad y la preparación de las tropas para el reclutamiento de reservistas", una cuestión política espinosa, ya que los ultraortodoxos, que representan potencialmente a decenas de miles de hombres, se niegan a efectuar el servicio militar obligatorio.

La aprobación del plan coincide con el anuncio de Hamás de que una delegación del movimiento llegó a El Cairo para mantener "conversaciones preliminares" con responsables egipcios sobre una nueva tregua.

Egipto indicó el martes que trabaja con Catar y Estados Unidos para lograr un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza, donde la guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí.

Netanyahu afirmó el domingo que el plan israelí "no tenía como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizarla".

Significado de "victoria"

El dirigente se enfrenta a una fuerte presión por parte de la opinión pública de su país, conmocionada por la suerte de los 49 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 27 de los cuales han muerto según el ejército.

En el extranjero se multiplican los llamamientos para poner fin al sufrimiento de los más de dos millones de habitantes del territorio, amenazados por una "hambruna generalizada", según la ONU.

El miércoles por la noche, Netanyahu comentó los recurrentes llamados para poner fin a la guerra por parte de antiguos responsables del aparato de seguridad israelí: "Les tengo mucho respeto, pero han olvidado el significado de la palabra victoria".

Por su parte, Hamás pidió "continuar la movilización masiva contra la agresión, el genocidio y el hambre" en Gaza, con "jornadas de marcha y de ira contra la ocupación y sus apoyos" el viernes, sábado y domingo frente a "las embajadas sionistas y estadounidenses" de todo el mundo.

El ataque de Hamás de octubre de 2023 que desató la guerra causó la muerte de 1,219 personas, según un balance de AFP basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí ha matado al menos 61,722 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables.