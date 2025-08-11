Macron urge una misión en Gaza para evitar un “desastre inminente”

París. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió de un desastre inminente en Gaza por los planes de Israel de intensificar sus operaciones militares y propuso una coalición internacional bajo mandato de Naciones Unidas para estabilizar el territorio.

"El anuncio del gabinete israelí de ampliar sus operaciones en la ciudad de Gaza y en los campamentos de Mawasi y de reocuparlos anuncia un desastre de una gravedad sin precedentes y una deriva hacia una guerra interminable", opinó Macron, en un comunicado.

Macron destacó que la misión de la ONU se encargaría de asegurar la Franja de Gaza, proteger a los civiles y trabajar en apoyo de un gobierno palestino no especificado. Dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU debería trabajar en el establecimiento de la misión.

Muerte de periodistas

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el lunes el asesinato de periodistas de Al Jazeera en Gaza en un ataque aéreo israelí.

"El Secretario General pide una investigación independiente e imparcial sobre estos últimos asesinatos", declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Al menos 242 periodistas han sido asesinados en el conflicto, según organizaciones civiles.