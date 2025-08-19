Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron en París para discutir sobre la "desescalada"

El ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad Al Shibani, se entrevistó el martes con una delegación israelí en París para discutir sobre la "desescalada" entre ambos países vecinos, con miras a reforzar la "estabilidad en la región", anunció la agencia oficial siria Sana.

Las discusiones fueron acerca de "un cierto número de temas relacionados con el refuerzo de la estabilidad en la región y el sur de Siria", así como la "desescalada y la no interferencia en los asuntos internos sirios".

Las delegaciones de ambos países, abordaron la "vigilancia del cese el fuego" en la región de mayoría drusa de Sueida, donde violencias intercomunitarias causaron más de 1,400 muertos, según una ONG, y provocaron la intervención de Israel.

Las conversaciones también abordaron el asunto de un retorno al acuerdo de 1974 entre ambos países, por el que se creó una zona de distensión.

"Estas discusiones se llevan a cabo bajo mediación estadounidense, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para reforzar la seguridad y la estabilidad en Siria y preservar la unidad y la integridad de su territorio", agregó la agencia siria.