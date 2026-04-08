STPS celebra aprobación unánime en el Senado de la reforma secundaria de jornada laboral

El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, celebró la aprobación de la ley secundaria relacionada con la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México.

A través de un mensaje en redes sociales, el funcionario detalló que el marco normativo obtuvo el respaldo de la totalidad de las fuerzas políticas presentes en el proceso legislativo.

La votación unánime establece las reglas para la aplicación de la reforma constitucional al artículo 123.

El titular de la dependencia señaló que este resultado permite proceder con el cumplimiento de la normativa, la cual busca modificar la distribución de los días de descanso y trabajo en el país.

Según lo expuesto por la autoridad laboral, el proceso legislativo ha integrado las posturas de los distintos grupos parlamentarios para consolidar el cambio en la regulación del tiempo de trabajo.

La legislación secundaria define los mecanismos técnicos y los plazos para que los centros de trabajo realicen el ajuste en sus horarios.

El secretario Bolaños indicó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se encargará de vigilar la implementación de estas disposiciones para asegurar que la transición se ejecute conforme a lo aprobado.