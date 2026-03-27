EU emite nuevas licencias para reactivar la inversión minera en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados ⁠Unidos emitió el viernes ⁠nuevas licencias generales relacionadas para inversiones y operaciones autorizan "el suministro de determinados artículos y servicios para operaciones mineras" y "las negociaciones y la celebración de contratos para inversiones en el sector minero" del país sudamericano, según la página web del Departamento del Tesoro.

En un comunicado publicado en X, el Tesoro afirmó que las licencias formaban parte ⁠de los ⁠esfuerzos "para reactivar ⁠la economía venezolana y reorientar la ⁠inversión en beneficio de estadounidenses y venezolanos"

El Parlamento de Venezuela está revisando una nueva que busca abrir la actividad a la inversión ⁠extranjera.