ABC Art Baja celebrará su cuarta edición en Baja California Sur

ABC Art Baja California celebrará su cuarta edición del 18 de marzo al 5 de abril de 2026 en las ciudades de San José del Cabo, Todos Santos y La Paz, en Baja California Sur. Durante tres semanas, el festival reunirá a más de 150 propuestas entre galerías, artistas independientes, colectivos y proyectos culturales en un circuito que incluye exposiciones, intervenciones, programas sonoros y actividades abiertas al público.

Karim Reza García, fundador y director del proyecto, explicó que desde su primera edición en 2023 el festival fue concebido como una iniciativa vinculada al territorio:

“No queríamos replicar el modelo de evento tradicional, sino activar el ecosistema cultural en diálogo con la región”.

Según el organizador, con el paso de las ediciones el proyecto ha consolidado una red que conecta a artistas, galerías, espacios culturales, hoteles y comunidades locales.

Obra de Christian Poiré.Cortesía

Un modelo descentralizado para experimentar el arte

Reza comentó que la identidad del festival se define por su carácter descentralizado: “En esta cuarta edición Baja California Sur se convierte durante tres semanas en un circuito activo donde el arte se experimenta en distintos contextos, desde galerías hasta hoteles, restaurantes e instituciones culturales”.

El organizador explicó que el festival busca presentar un panorama plural de la producción contemporánea.

“El festival no responde a una sola línea estética o curatorial. Nos interesa más bien construir un panorama donde convivan propuestas consolidadas, proyectos independientes y prácticas emergentes”, dijo.

El formato del proyecto también busca diferenciarse de otras plataformas artísticas. “No es únicamente una feria ni únicamente un festival. Es una plataforma que articula exhibición, venta, experimentación y vida cultural dentro de una misma experiencia”, comentó Reza.

Obra de Christian Poiré.Cortesía

Plataforma ABC: el formato de Hotel Art Fair

Uno de los ejes de esta edición será Plataforma ABC, un modelo de Hotel Art Fair que se realizará del 19 al 22 de marzo en el Hotel Drift de San José del Cabo. Allí, las habitaciones del hotel se transformarán en espacios de exhibición y venta para galerías, estudios de diseño, colectivos, artesanos y artistas independientes.

Sobre este formato, Reza dijo: “Al transformar las habitaciones del hotel en espacios de exhibición se genera una relación más cercana entre artistas, galerías y visitantes. Ese formato rompe con la lógica de los stands tradicionales y permite conversaciones más directas y descubrimientos más orgánicos”.

“Las galerías consolidadas aportan una estructura profesional y una red internacional, mientras que los proyectos emergentes traen energía, experimentación y nuevas miradas”.

Más que funcionar como una exposición curada de forma tradicional, el festival se plantea como una plataforma abierta.

“El proceso busca construir un panorama diverso de la producción contemporánea, combinando galerías con trayectoria internacional, proyectos independientes y propuestas vinculadas a la escena local”, comentó.

Programas, ciudades y circulación cultural

El programa también integra diversas líneas de exhibición y experimentación. Sala ABC presentará exposiciones en muro; Patio ABC estará dedicado a esculturas, instalaciones y obras al aire libre; mientras que Sonido ABC incorporará conciertos, presentaciones musicales y proyectos performáticos. A estas iniciativas se suman Local ABC, que integra la programación de galerías, restaurantes y hoteles, y Estudios ABC, con actividades abiertas en estudios de artistas.

Las tres ciudades sede aportan distintas dinámicas al festival. Reza explicó que San José del Cabo funciona como el epicentro del proyecto por su infraestructura cultural y turística, mientras que Todos Santos cuenta con una comunidad artística consolidada y una relación cercana con el paisaje y la historia del lugar. La Paz, por su parte, aporta una dimensión institucional con museos, teatros y espacios públicos activos.

Sobre el impacto del festival, el director comentó que uno de los resultados más visibles ha sido la proyección de artistas y espacios locales: “Muchos proyectos de la región han conectado con galerías, curadores y coleccionistas de otras ciudades. También se ha generado una dinámica económica alrededor de la cultura”.

El proyecto también cuenta con alianzas con instituciones públicas y patrocinadores privados. De acuerdo con Reza, estos apoyos permiten sostener la infraestructura del evento sin intervenir en la programación artística: “Los patrocinadores apoyan la proyección del festival, mientras que los contenidos de cada espacio se definen desde el equipo del proyecto”.

Galería Hilario Galguera presenta a Christian Poire

El festival contará con la participación de galerías consolidadas como Proyectos Monclova, RGR Galería, Galería Hilario Galguera y Travesía Cuatro, además de espacios independientes y proyectos locales.

En esta edición, Galería Hilario Galguera participará en colaboración con AMVVLETO. Presentarán obra del artista mexicano Christian Poire, mientras que la galería exhibirá piezas del artista británico Oliver Marsden. Ambos proyectos estarán presentes en Plataforma ABC, dentro de ABC Art Baja California, en el Hotel Drift, específicamente en la habitación 302.

“Del Zoológico de Moctezuma”: la nueva serie de Christian Poire

En paralelo a su participación en la feria, Poire inaugurará su exposición individual Del Zoológico de Moctezuma el 22 de marzo en Todos Santos, en Guaycura Hotel y AMVVLETO. Sobre el proceso detrás de esta serie, el artista explicó:

“Hay proyectos que toman años en concretarse porque la vida y los procesos creativos no siguen una narrativa lineal. En los últimos meses me he dedicado a materializar, con el apoyo de otras manos y mentes brillantes, pinturas e instalaciones que nacieron tanto de ideas nuevas como de investigaciones conceptuales que llevaba más de una década desarrollando”.

La muestra reúne pinturas al óleo en distintos formatos que giran en torno a un imaginario mesoamericano. “Para mí es un verdadero torbellino de emociones presentar mi primer solo show en años. El arte siempre ha sido mi motor, y esta exposición representa la materialización de miles de esfuerzos e intenciones”, señaló Poire.

Proyección internacional para Baja California Sur

A futuro, el festival busca consolidar a la región dentro del circuito cultural internacional.

“En cinco años nos gustaría que ABC Art Baja sea reconocido como un punto de encuentro donde artistas, galerías, curadores y públicos de distintas partes del mundo se reúnen para dialogar, descubrir proyectos y construir comunidad”, concluyó Reza.