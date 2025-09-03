Corte Superior de Justicia de Perú ordena excarcelación de expresidente Martín Vizcarra

Una sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Perú ordenó el miércoles la "inmediata" excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, mientras espera un juicio por presuntamente aceptar sobornos mientras era gobernador hace más de una década.

Vizcarra había sido condenado a mediados de agosto a una prisión preventiva de cinco meses, a la espera de una sentencia en un juicio en el que la fiscalía pide 15 años de prisión.

El exmandatario está acusado de recibir sobornos de empresas constructoras por un equivalente a 640,000 dólares a cambio de obras públicas en la región de Moquegua durante su gestión como gobernador entre el 2011 y 2014.