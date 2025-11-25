Taiwán busca aumentar su gasto en defensa

Taipéi. Lai Ching-te, a quien los taiwaneses consideran su presidente, anunció que su gobierno propondrá un gasto adicional de 40,000 millones de dólares en defensa distribuidos a lo largo de varios años para disuadir una posible invasión china.

Pekín afirma que esa isla democrática forma parte de su territorio y ha amenazado incluso con utilizar la fuerza para retomarla.

"Nuestro objetivo es reforzar la disuasión introduciendo mayores costos e incertidumbre en la toma de decisiones de Pekín sobre el uso de la fuerza", afirmó Lai en un artículo publicado el martes en el diario Washington Post.

El también líder del Partido Democrático Progresista (PDP), ya había presentado planes para aumentar el gasto anual en defensa a más de 3% del PIB el próximo año y a 5% para 2030, tras la presión de Estados Unidos para que invierta más en protegerse de un eventual ataque chino.

El gobierno ha propuesto 949,500 millones de nuevos dólares taiwaneses (unos 30,000 millones de dólares estadounidenses), equivalentes a 3.32% del PIB, para el gasto en defensa del próximo año.

El nuevo plan de gasto adicional anunciado en el Washington Post se repartiría en varios años y supera los 32,000 millones de dólares revelados anteriormente por un destacado legislador del PPD.

"Este paquete histórico no solo financiará importantes adquisiciones de armas nuevas de Estados Unidos, sino que también mejorará enormemente las capacidades asimétricas de Taiwán", afirmó Lai en el artículo de opinión.

Sin embargo, es posible que el gobierno tenga dificultades para que el Parlamento apruebe el gasto propuesto, ya que el principal partido de la oposición, el Kuomintang, que aboga por estrechar los lazos con China, controla las finanzas con la ayuda del Partido Popular de Taiwán.