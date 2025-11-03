Una avalancha en Nepal deja tres muertos y cuatro desaparecidos

Una avalancha en un campamento base en el este de Nepal dejó al menos tres muertos y cuatro alpinistas desaparecidos, informó a la AFP un responsable local el lunes.

La avalancha de nieve sorprendió el lunes por la mañana a un grupo de 12 personas en la cima del Yalung Ri, de 5,630 metros de altitud, declaró Gyan Kumar Mahato, un alto responsable de la policía del distrito de Dolakha.

De los tres fallecidos, dos son nepalíes y uno es extranjero, indicó Mahato, citando a personas del lugar. No precisó las nacionalidades del extranjero muerto ni de los desaparecidos.

Según los medios locales, hasta siete personas habrían muerto en la avalancha y entre las víctimas habría estadounidenses, un italiano y un canadiense.

El mal tiempo en el distrito de Dolakha retrasó las labores de rescate, pero un helicóptero ha logrado aterrizar en la zona y las operaciones de búsqueda y rescate se reanudarán el martes por la mañana, añadió Mahato.

Nepal tiene ocho de las diez cumbres más altas del mundo, incluido el Everest, y recibe cada año a cientos de alpinistas y senderistas.

La semana pasada, el ciclón Montha provocó intensas lluvias y nevadas en todo Nepal, dejando varados a excursionistas y turistas atrapados en algunas de las rutas de senderismo más transitadas del Himalaya.

Dos alpinistas italianos también han desaparecido mientras escalaban una cumbre en el oeste de Nepal, informaron el lunes las autoridades.