Australia niega que EU haya realizado nueva solicitud de ayuda por Ormuz tras críticas de Trump

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó el viernes que Estados Unidos no ha hecho "ninguna nueva solicitud" de ayuda en relación con Irán, después de que el expresidente Donald Trump dijera que estaba "descontento con Australia".

Canberra, aliada de seguridad de Washington, ha dicho que no está implicada en el conflicto con Irán, pero que tiene interés en que se reabra el estrecho de Ormuz para el envío de combustible.

Trump ha criticado repetidamente a Australia por no ayudar en la guerra con Irán.

"No estuvieron allí, en lo relativo a Ormuz", dijo Trump a periodistas en Washington el jueves.

Albanese dijo a los periodistas que Trump había dejado claro que "lo tiene controlado" en lo que respecta a Irán.

"No ha habido ninguna nueva solicitud en absoluto", señaló Albanese.

Australia también mantiene conversaciones con Francia, el Reino Unido y Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, declaró el viernes el ministro de Defensa, Richard Marles.

Canberra recibió el mes pasado una petición de Washington para colaborar en la defensa de los estados del Golfo. Respondió enviando un avión de vigilancia E7 Wedgetail y misiles para proteger a Emiratos Árabes Unidos, indicaron autoridades australianas.