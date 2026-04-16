Ataques rusos dejan 16 muertos en toda Ucrania en el peor ataque de 2026

Rusia lanzó durante la noche su ataque más mortífero en lo que ⁠va de año contra la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades del país, con un balance de 16 muertos —entre ellos un niño de 12 años— y decenas de heridos en ataques con drones y misiles, dijeron este jueves las autoridades.

Varios incendios ardían sin control en zonas de la capital ⁠y lanzaban densas columnas de humo negro al cielo ⁠nocturno, mientras los bomberos trataban de sofocar múltiples fuegos. Por la mañana, vecinos y equipos de emergencia retiraban escombros esparcidos en torno a edificios gravemente dañados en la ciudad.

Cuatro personas, entre ellas el menor, murieron en Kiev, dijo el alcalde, Vitali Klitschko. Otras nueve murieron en Odesa y dos en la ciudad suroriental de Dnipró, donde los ataques rusos incendiaron edificios residenciales, según las autoridades regionales.

El presidente Volodímir Zelenski afirmó que la noche había demostrado que Rusia no merecía ninguna flexibilización de la política internacional ni el levantamiento de sanciones, y señaló que, además de los fallecidos, había 100 heridos.

"No puede haber ninguna normalización de Rusia tal y como es hoy. La presión sobre Rusia debe ‌funcionar. Y es importante cumplir ​a tiempo cada promesa de ayuda a Ucrania", afirmó.

Las unidades de la fuerza aérea derribaron o neutralizaron 31 misiles y 636 drones, pero 12 misiles y 20 drones alcanzaron sus objetivos en las 24 horas transcurridas hasta las 7:00 hora local del jueves (05:00 GMT), dijo la fuerza aérea.

El vice primer ministro Oleksiy Kuleba dijo que las operaciones de rescate seguían en marcha y que el número de víctimas podía aumentar, mientras que el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, instó a la comunidad internacional a actuar.

"Todas las decisiones necesarias para aumentar la presión sobre el agresor deben desbloquearse ahora", escribió en la red social X. "Es inmoral, contraproducente y peligroso retrasar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania".

Klitschko dijo que Kiev volvió a ser atacada a primera hora de este jueves y añadió que un dron, volando a muy baja altura, se estrelló contra un edificio de 18 plantas.

La fiscalía situó en 54 el número de heridos en la ciudad.

Klitschko dijo que los equipos de rescate sacaron a una madre y a su hijo de un edificio en un distrito céntrico cuya planta baja había quedado gravemente dañada. También afirmó que restos de un misil impactaron en la sexta ⁠planta de un bloque de apartamentos en el céntrico distrito de Podil.

Asimismo, señaló que ⁠se había declarado un gran incendio en un edificio de un ⁠distrito del norte de la capital y que cuatro trabajadores de emergencias médicas resultaron heridos, mientras que restos de proyectiles cayeron en varios puntos.

Ataques contra Dnipró y ⁠Odesa

Nueve personas murieron y 23 resultaron heridas en un ataque contra un edificio de gran altura en la ciudad meridional de Odesa, dijeron las autoridades.

"Anoche, la ciudad fue objeto de varias oleadas de ataques con misiles y drones", escribió en Telegram Serhiy Lysak, jefe de la administración militar local, al informar de daños en instalaciones de infraestructuras y en un edificio residencial.

El gobernador regional dijo que también habían resultado dañadas instalaciones portuarias y otras infraestructuras críticas de la ciudad.

En Dnipró, el gobernador regional Oleksandr Ganzha dijo que dos personas murieron y 30 resultaron heridas en un ataque lanzado por la tarde y durante la noche contra la ciudad; además, publicó imágenes en las que se veían edificios residenciales en llamas. Otro hombre murió y cuatro ⁠personas resultaron heridas en la región circundante, añadió Ganzha.

En Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, situada en el noreste del país, las autoridades dijeron que dos personas habían resultado heridas en ataques con drones.