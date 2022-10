Un Berlusconi prorruso compromete la formación de nuevo Gobierno

Roma. El ex primer ministro italiano y magnate de las comunicaciones Silvio Berlusconi provocó controversia el día de ayer 19 de octubre, en Italia por sus ataques al presidente ucranio Volodimir Zelenski, y por haber reanudado sus lazos de amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin, que le envió vodka para su cumpleaños.

En una grabación que se filtró ayer, Berlusconi asegura que considera a Zelenski responsable del conflicto en Ucrania y lo acusa de haber roto un acuerdo de paz clave al "triplicar los ataques" contra dos territorios separatistas prorrusos de la cuenca del Donbás.

"En 2014, en Minsk, Bielorrusia, se firmó un acuerdo entre Ucrania y las dos repúblicas recién formadas en el Donbás para vivir en paz y para que nadie atacara a nadie. Un año después Ucrania rompió de hecho ese acuerdo y empezó a atacar en las fronteras de las dos repúblicas", adujo Berlusconi ante los parlamentarios de su partido.

En la conversación, el ex primer ministro italiano reiteró lo que había ya dicho en septiembre: que Putin fue "empujado" por su población y su círculo más cercano a invadir Ucrania.

"Los ministros rusos han dicho en varias ocasiones que estamos en guerra con ellos, porque suministramos armas y financiación a Ucrania. Personalmente, no puedo dar mi opinión porque si la conoce la prensa sería un desastre, pero estoy muy, muy, muy preocupado", prosiguió.

De inmediato Meloni respondió a Berlusconi a través de un comunicado, en particular, su posición a favor de la Unión Europa y de apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. "Quien no esté de acuerdo con ese principio fundamental no podrá formar parte del gobierno, aun al precio de no llegar a formarlo”.