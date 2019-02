Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, cargó duramente contra los defensores del Brexit, aumentando la presión sobre el incierto porvenir del acuerdo de divorcio, la víspera de la esperada visita de la primera ministra británica, Theresa May.

“Me he estado preguntando cómo es ese lugar especial en el infierno para aquellos que promocionaron el Brexit sin siquiera un borrador de un plan sobre cómo llevarlo a cabo con seguridad”, aseguró Tusk tras reunirse con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

Las palabras del ex primer ministro polaco, quien suele pasar mensajes a Reino Unido, pero no tan virulentos, muestran la exasperación en la Unión Europea (UE) después de que el Parlamento británico rechazara un acuerdo que May y sus 27 socios habían aprobado.

Y todo ello cuando el escenario de un divorcio sin acuerdo, sobre el que advirtieron las organizaciones económicas internacionales, gana fuerza a ambos lados del canal de la Mancha, a menos de dos meses del Brexit, previsto inicialmente para el 29 de marzo.

Tusk, que coordina las cumbres de mandatarios, subrayó en este sentido la importancia de evitar un Brexit sin acuerdo y dijo esperar de parte de la premier británica en su reunión de hoy una “sugerencia realista sobre cómo poner fin al callejón sin salida”.

“Maníaco diabólico de Europa”

Sammy Wilson, vocero del partido unionista norirlandés DUP, formación que sustenta la mayoría de May en el Parlamento, cargó así contra Donald Tusk, a quien calificó de “maníaco diabólico de Europa”, y defendió el referéndum del 2016 en el que venció el Brexit.

El diputado partidario del Brexit, el conservador Peter Bone, lamentó el “insulto totalmente escandaloso”. “No recuerdo a ningún presidente insultando a los miembros de esta Cámara, a los miembros del gobierno y al pueblo británico”, dijo ante el Parlamento.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, intentó quitar hierro a la polémica, asegurando ser menos católico que su par Tusk, y no creer en el infierno. “Más allá de lo que vivo ahora con lo que hago”, bromeó en rueda de prensa.