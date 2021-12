El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo el domingo que los daños generalizados están haciendo que los esfuerzos de rescate sean un desafío en su estado después de que los tornados arrasaran la región hace dos días.

"Tengo pueblos que han desaparecido", dijo Beshear en el programa "State of the Union" de CNN. "La ciudad natal de mi padre, Paxton, no está en pie. Es difícil de describir".

La devastación se extiende a lo largo de una docena de manzanas en algunos lugares y hay mucha gente sin electricidad, dijo.

"Uno cree que puede ir de puerta en puerta para comprobar si la gente está bien, pero no hay puertas. La pregunta es si hay alguien entre los escombros de miles y miles de estructuras", dijo. "Es devastador".

Dijo que al menos 56,000 hogares estaban sin electricidad. Beshear no pudo proporcionar un número de personas en su estado que reportadas como desaparecidas. Dijo que en la ciudad natal de su familia, Dawson Springs, de 2,700 habitantes, la lista de desaparecidos llegaba a ocho páginas, a un solo espacio.

Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos, dijo a CNN que los esfuerzos de rescate continúan en toda la región y que todavía hay esperanza de encontrar sobrevivientes.

Ella y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tenían previsto dirigirse a la región el domingo.