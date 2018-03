La policía de Washintgon D.C., capital de Estados Unidos y manifestantes se enfrentaron tras la toma de posesión de Donald Trump. El equipo antidisturbios de la policía lanzó granadas sonoras, según la cobertura en vivo de el diario norteamericano The Washington Post.

Algunos manifestantes lanzaron objetos contra la policía, incluyendo, piedras, bloques de hormigón y botes de basura.

Según la cobertura de el diario, decenas de personas huyeron y muchos pudieron ser vistos tosiendo incontrolablemente.

Tras la toma de posesión de Trump, un grupo numeroso de manifestantes había convergido en la zona después de que la policía acordonó y arrestó algunos de los manifestantes. Según el Washington Pos, en total, 90 manifestantes han sido arrestados, según la policía, después de que "un grupo organizado" cometió actos de vandalismo y "destruyó propiedades de múltiples negocios".

Nuevos choques se produjeron este viernes entre manifestantes anti-Trump y la policía en el centro de Washington, poco después de la investidura del presidente Donald Trump, constató un periodista de la AFP.

Entre 400 y 500 manifestantes lanzaron proyectiles sobre agentes de policía antidisturbios y las fuerzas del orden respondieron con granadas lacrimógenas.

Police and protesters are fighting near 12th and K St. pic.twitter.com/IdDho4sz3C

Clash between protesters and police at 13th and K St. Flash bangs, mace and cans flying pic.twitter.com/sczzcfM50D