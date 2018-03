El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, pidió este martes al mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto dejar atrás la crisis diplomática entre ambos países desatada el fin de semana pasado por el polémico tuit del primer ministro, Benjamín Netanyahu en apoyo al muro que quiere construir Donald Trump, disculpándose por lo que calificó de un "malentendido".

Rivlin dijo este martes a su homólogo mexicano que "lamentaba el malentendido" por un tuit en el que el primer ministro Benjamin Netanyahu pareció elogiar los planes del mandatario estadounidense, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México.

NOTICIA: No ofendí a México: Benjamin Netanyahu

En un tuit el pasado sábado que provocó las críticas de México, el líder de derecha escribió: "El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Detuvo toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea".

Netanyahu eludió este martes un pedido de México por una disculpa israelí y reiteró explicaciones previas rechazadas el lunes como insuficientes por el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray de sus comentarios en Twitter y afirmó que no se referían a los vínculos entre Estados Unidos y su vecino del sur.

"Lamento cualquier ofensa que haya sido causada por este malentendido, pero es importante señalar que esto solo fue un malentendido y estoy seguro que podemos dejar atrás este tema", dijo el presidente Reuven Rivlin al mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, según un comunicado de la oficina del líder hebreo.

NOTICIA: Primer ministro israelí saluda decisión de Trump sobre muro

Rivlin ofreció disculpas por lastimar a México e hizo votos por que la relación retome su cauce de cooperación y amistad.

La cancillería mexicana dio a conocer que esta mañana, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, se comunicó con el presidente Peña Nieto para referirse al tuit del primer ministro, que lastimó la relación entre ambos países.

It was a pleasure to talk to my friend Pres @EPN of Mexico. Our 2 states have many common interests. Hope to see him soon in Jerusalem