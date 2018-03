La cancelación del presidente Enrique Peña Nieto a su encuentro con Donald Trump, programado para este martes, fue calificado por un editorial del diario español El País titulado En defensa de México , como la única respuesta lógica ante la agresividad que el presidente Trump viene manifestando contra su país y sus gentes, a los que ha acusado en repetidas ocasiones de ladrones y criminales .

El artículo, publicado el viernes, indica que la orden de construir un muro en la frontera, que pretende hacer pagar a los mexicanos; la amenaza de gravar las exportaciones; las presiones a las empresas estadounidenses para que retiren sus inversiones, entre otras medidas, constituyen una agresión en toda regla a México .

El diario madrileño lanzó un llamado a los países de Europa y Latinoamérica para defender a México que aunque quiera no podrá defenderse solo de la agresividad de Trump y de su agenda racista y xenófoba de la cual está siendo su primera víctima.

Por su parte, el New York Times calificó como una rabieta del presidente Trump el anuncio de gravar con un impuesto de 20% las importaciones mexicanas, después de que el presidente Peña Nieto cancelara su visita a Estados Unidos.

Entretanto, el Washington Post llamó al gobierno estadounidense a no iniciar una guerra comercial en contra de México. Recordó que México y Estados Unidos tienen una larga relación comercial de la cual ambos países se han visto beneficiados.

Ernesto Zedillo

En el mismo rotativo, el expresidente de México Ernesto Zedillo publicó el sábado un artículo titulado Mexico can thrive without Trump (México puede prosperar sin Trump), en el que expone que el gobierno mexicano ha mantenido la actitud de diálogo y entendimiento con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, pero que ha llegado el momento de poner un alto, porque el esfuerzo por responder a los deseos caprichosos del presidente Trump ha probado ser inútil y no debe continuar. No es útil ni para México ni para Estados Unidos .

Si el presidente Trump sigue obsesionado con ese objetivo equivocado, México debería tomar eso como un deseo de matar el TLCAN. (...) Trump va a eliminar el TLCAN, y claro, esto sería muy costoso para ambas economías .

Sin embargo, El TLCAN escribe Zedillo ha sido un excelente instrumento, pero es sólo una de las muchas herramientas disponibles .

Para el gobierno mexicano sería una pérdida de tiempo jugar el juego de torcer el TLCAN con la administración de Trump.

México debe refrendar su compromiso con la apertura, tiene que dejar claro al mundo que está abierto a los negocios y regresar al impulso reformista de los primeros años de la actual administración. No podemos permitirnos hacer otra cosa , enfatiza el ex presidente.

En relación con el muro escribió: no es asunto de México si el gobierno de EU quiere aumentar su deuda nacional al construir un elefante blanco en su propio territorio. Pero rechazamos cualquier intento de usar una sola pulgada de nuestro territorio para construir tan abominable estructura. Todos los mexicanos están detrás del presidente Peña Nieto cuando dice que no vamos a pagar por este proyecto extravagante, ofensivo e inútil.