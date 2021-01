San Francisco.- La red social conservadora Parler urgió el jueves a un juez de Estados Unidos a que ordene a Amazon que le permita estar en línea, luego de eliminarla por no controlar publicaciones que incitan a la violencia.

Abogados de Parler y Amazon presentaron sus argumentaciones contrarias por teléfono ante la jueza de distrito Barbara Rothstein, que prometió un fallo expedito.

Parler pide una orden de emergencia que obligue a Amazon Web Services (AWS) a volver a aceptarla en tanto se resuelve su demanda sobre el tema.

"Parler no fue capaz de ubicar un servicio de alojamiento en internet para su contenido", dijo el abogado de la red social, el abogado independiente David Groesbeck.

"Que Amazon revierta su decisión no es algo tan importante. No es gravoso; no es costoso", afirmó.