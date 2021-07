Estrasburgo, Francia. Como consecuencia de que Hungría aprobara una ley para limitar el acceso a la información sobre homosexualidad en escuelas y programas de televisión o cualquier espacio accesible a los menores de edad, medida considerada discriminatoria por varios países, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución en la que se pide la congelación de fondos europeos a este país.

Los parlamentarios europeos solicitaron actuar vía los fondos de los planes de recuperación y los del presupuesto europeo. En la resolución aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, se pide a la Comisión Europea que no apruebe el plan de recuperación de Hungría hasta que constate que el presupuesto de la UE no va a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales” y que no apruebe el marco para el desembolso de los fondos estructurales previstos para el periodo 2021-2027.

De acuerdo con la resolución del Parlamento Europeo, la nueva legislación "no es un ejemplo aislado, sino una ilustración nueva, deliberada y premeditada del desmantelamiento progresivo de los derechos fundamentales en Hungría".

La resolución fue aprobada por el grueso del Partido Popular Europeo. Sin embargo, casi todos los diputados del PP se abstuvieron.

Orbán mantiene ofensiva

Hungría reaccionó airadamente, denunciando una "campaña sin precedentes" en su contra.

El primer ministro Viktor Orbán ha declarado que “los burócratas de Bruselas no tienen nada que hacer aquí, no importa lo que digan, no dejaremos que haya activistas LGBTI entre nuestros niños”.