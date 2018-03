El presidente estadounidense Barack Obama conmutó la pena de prisión a quien fuera fuente de WikiLeaks, Chelsea Manning, quien será puesto en libertad el 17 de mayo, anunció este martes la Casa Blanca.

El militar transexual, quien anteriormente se llamaba Bradley Manning, había sido condenado el agosto de 2013 a 35 años de prisión por haber transmitido más de 700,000 documentos confidenciales al sitio WikiLeaks.

Elogiado por sus partidarios por haber desvelado, según ellos, los abusos de Estados Unidos en Irak y Afganistán, Manning fue juzgado bajo acusaciones de haber puesto a su país y a sus compatriotas en peligro.

La mujer soldado de 28 años intentó poner fin a sus días en octubre, tras un primer intento de suicidio el pasado mes de julio.

Wikileaks calificó como una "victoria" el anuncio de la Casa Blanca.

"VICTORIA: Obama conmuta la pena de Chelsea Manning de 35 años a 7. La fecha de liberación es a partir de ahora el 17 de mayo", tuiteó la organización especializada en revelación de documentos secretos.

