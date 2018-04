En el marco del balotaje en Costa Rica, Ivannia Chaves Montero, ministro consejero y cónsul general de la Embajada de Costa Rica en México, consideró que gane quien gane la Presidencia del país deberá apostar por las mejores condiciones para los ciudadanos.

“En Costa Rica se avecina un cambio, todos apostamos a que haya mejores condiciones para todos los ciudadanos en todos los sentidos, desde la educación, salud, opciones y oportunidades laborales, es decir que se traduzca en un bienestar para toda la población costarricense y para las personas que han decidido vivir en el país, yo esperaría que cualquiera de los candidatos que llegue a la Presidencia haga la mejor contribución y el mejor desempeño que pueda para mejorar todos los ámbitos”, precisó.

Al igual que en varios países, en Costa Rica ha habido una tendencia creciente del abstencionismo, el pasado 4 de febrero (primera ronda electoral) se dijo que le ganador fue el abstencionismo.

“El elector, ya que no ejerce su derecho al voto, lo cual no es beneficioso, ya que en Costa Rica el proceso electoral es transparente. No obstante, estoy satisfecha de la reacción en Costa Rica en comparación de la primera ronda porque se da una variación en la actitud de las personas, hay una afluencia aparentemente mayor respecto al 4 de febrero, eso me hace pensar que los ciudadanos han hecho un examen de conciencia y están haciendo su parte”, precisó la funcionaria.

VOTO DESDE MÉXICO

Desde las elecciones del 2014 los costarricenses en el exterior han tenido la oportunidad de votar, en México viven alrededor de 1,800 costarricenses mientras que el padrón electoral está compuesto por 883 costarricenses inscritos (492 son mujeres y 391 son hombres) de los cuales 190 votaron en la primera ronda.