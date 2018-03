El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se defendió este lunes de haber ofendido a los mexicanos al defender la idea de Donald Trump de construir un muro en la frontera y acusó a los medios de lanzar una campaña contra él.

Netanyahu causó indignación en México al mostrarse a favor el sábado en su cuenta Twitter del proyecto de Trump de edificar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

"El presidente Trump tiene razón. Construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel (con Egipto). Eso frenó la inmigración ilegal. Gran éxito. Idea formidable", tuiteó Netanyahu.

El ministerio mexicano de Relaciones Exteriores expresó el domingo su "rechazo a esta declaración", y añadió que esperaba que "haya una clarificación, rectificación. Creo que una disculpa sería algo apropiado en este caso".

Netanyahu aseguró el lunes que solo respondió a Trump, quien había mencionado como ejemplo el muro israelí con Egipto.

"Ahora (los medios) me dicen: 'Ha ofendido a México, ha arruinado las relaciones con ellos'. Pero, ¿quién habló de México aquí? Tenemos buenas relaciones con ellos y esto va a continuar", declaró en Jerusalén en una reunión de su partido.

"Los medios de izquierda han lanzado una campaña bolchevique de caza, de lavado de cerebro y de calumnia contra mí y mi familia", aseguró el primer ministro. Netanyahu, que dirige el gobierno más conservador de la historia de Israel, lleva a cabo una violenta campaña contra los medios.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea