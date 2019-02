Washington y Caracas. El opositor Juan Guaidó, arropado por unos 40 países que lo reconocen como presidente interino de Venezuela, redobló su presión por el ingreso de ayuda humanitaria, desafiando al mandatario Nicolás Maduro, que la considera el inicio de una intervención militar de Estados Unidos.

Encabezado por Guaidó, el Parlamento de mayoría opositora aprobó este martes la estrategia de atención a la “emergencia humanitaria”. “Las primeras acciones son los centros de acopios en Colombia y en Brasil”, dijo el líder opositor.

Estados Unidos ya está enviando alimentos y medicinas a la frontera colombiana con Venezuela, donde se almacenarán hasta que se hagan los arreglos para entregarlos en el país petrolero, dijeron el martes funcionarios en Washington.

Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato, comentó que la ayuda, que incluye suplementos alimenticios, estaría siendo acopiada en la fronteriza ciudad de Cúcuta.

Aún no está claro cómo llegará la ayuda a la nación miembro de la OPEP sin la autorización del presidente Nicolás Maduro y la cooperación de los militares, que se han mantenido leales al jefe de Estado y se encuentran apostados en el lado venezolano de la frontera.

En medio de un fuerte calor, cientos de venezolanos, algunos de ellos en sillas de ruedas, se abastecen en Colombia de medicamentos de uso esencial, mientras esperan que la ayuda llegue pronto al país.

Maduro desprecia ayuda

“Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado invasor”, comentó Maduro en clara alusión a la ayuda humanitaria. ”Quieren mandar dos camioncitos con cuatro peroles (cosas). Venezuela no tiene que mendigar a nadie. Si quieren ayudar que cesen el bloqueo y las sanciones”, dijo Maduro, al asegurar que no permitirá que “humillen” al país con el “show de la ayuda humanitaria”.

En respuesta, el diputado Miguel Pizarro, coordinador del plan de distribución de la ayuda humanitaria, comentó: “Quieren decirle al mundo entero que la ayuda humanitaria es el solapamiento para que metamos en una caja a un marine doblado para que después tome el poder por las armas”.

Las próximas horas pueden ser decisivas en caso de que Maduro aplique la fuerza para evitar la entrada de la ayuda humanitaria.