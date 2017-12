El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), culminó este jueves sus descargos ante el Congreso por el caso de la empresa brasileña Odebrecht, pidiendo no ser destituido para evitar dañar al país, el Congreso peruano decidió no destituirlo de su cargo ya que la oposición no logró reunir los 87 votos necesarios tras una sesión parlamentaria de 14 horas.

“No ha sido aprobado el pedido de vacancia por causal de incapacidad moral permanente”, dijo el presidente del Congreso, Luis Galarreta, tras la votación, que arrojó 79 votos a favor de la destitución, 19 en contra y 21 abstenciones.

“El daño no me lo harán a mí, se lo harán al Perú”, dijo el mandatario de centro-derecha al cerrar su defensa, luego de una larga exposición de su abogado Alberto Borea.

“Está en sus manos salvar la democracia o hundirla mucho tiempo”, afirmó Kuczynski, agregando: “Soy un hombre honesto, jamás he recibido un soborno, una coima o una prebenda. Ni mi empresa ni yo hemos contratado con el Estado peruano. Jamás incurrí en conflicto de intereses”.

Tras dos horas y 20 minutos de exposición del presidente y de su abogado, ambos se retiraron del Congreso y los 109 legisladores presentes (de un total de 130) iniciaron el debate previo a la votación sobre la vacancia presidencial.