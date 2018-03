El fiscal argentino a cargo del caso conocido como Los papeles de Panamá solicitó investigar al padre del presidente de Argentina, Mauricio Macri, para determinar si le imputa o no el presunto delito de lavado de dinero.

El fiscal Federico Delgado solicitó al juez Sebastián Casanello que sean investigadas las empresas que Franco Macri, un magnate de la construcción, abrió en el extranjero con operaciones financieras que hasta ahora no han sido aclaradas.

El caso comenzó en abril del año pasado, cuando la investigación internacional Los papeles de Panamá , reveló que Macri encabezaba el directorio de Fleg Trading Ltd y Kagemusha, dos sociedades radicadas en paraísos fiscales y con esquemas financieros siempre sospechosos de lavado de dinero o evasión de impuestos.

Macri nunca reportó esos datos en sus declaraciones patrimoniales cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires, por lo que la justicia inició una investigación en su contra para determinar si el presidente omitió maliciosamente el reconocimiento de esas compañías.

El presidente se justificó con el argumento de que sólo fue designado director y no accionista ni propietario de Fleg Trading, ya que el dueño era su padre, además de que no obtuvo ingreso alguno porque la firma jamás operó, lo que fue desmentido por diversas investigaciones periodísticas.

También aseguró que Fleg Trading no había tenido operaciones financieras, pero después dijo que no sabía si esto había sido así o no.

Ante la justicia, además, Macri reflotó la añeja tensa relación que mantiene con su padre, a quien acusó de resistirse a entregar la documentación que prueba su inocencia ya que sólo fue designado director por un breve periodo, sin ganancia alguna.

Macri ha tenido que responder de manera frecuente sobre el tema, lo que será inevitable hasta que concluya la investigación que lo declarará inocente o culpable de haber escondido información financiera trascendental de su patrimonio.

Casanello ha pedido a la Oficina Anticorrupción y al gobierno de Buenos Aires un análisis comparativo de los informes patrimoniales que Macri entregó en el 2013, 2014 y 2015, para determinar si hubo inconsistencias.

Delgado, por su parte, pidió que la comparación de las declaraciones del presidente las realice un órgano independiente, ya que el actual jefe de gobierno de esta capital, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, son militantes macristas.

En su pedido, el fiscal solicitó que se investiguen las 50 sociedades que la familia del presidente tiene en paraísos fiscales a través de Socma, una empresa constructora que comenzó a crecer gracias a los contratos millonarios que obtuvo por parte del Estado desde la dictadura militar (1976-1983).

El dato particular que quiere investigar Delgado es el origen de los 9.5 millones de pesos argentinos (alrededor de 600 mil dólares) que Franco Macri confirmó que había manejado en torno a las empresas Fleg Trading y Kagemusha en las que su hijo figuraba como director.