Ciudad de Guatemala. El presidente de Estados Unidos continúa buscando filtros contra la migración.

El pasado martes dijo que el gobierno de Guatemala estaba de acuerdo en firmar un convenio para convertirse en un tercer país seguro para los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos. También anunció la suspensión de la ayuda económica a Guatemala y Honduras. Así lo reveló el diario guatemalteco Prensa Libre.

Durante la reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario arremetió contra Guatemala y Honduras porque a su criterio no han hecho nada para frenar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

“De repente declinaron, supuestamente por un fallo de la Corte Suprema (Corte de Constitucionalidad), de que no se les permite firmar un acuerdo de tercer país seguro con nosotros, me pregunto qué fue lo que ocurrió, porque querían que se tomara esa decisión”, dijo Trump.

Asimismo, el presidente anunció que su país no dará más ayuda económica a Guatemala y Honduras, como tampoco lo ha hecho en el último año, porque “no han hecho nada por nosotros”.

“Les enviamos cientos de millones de dólares a Guatemala y Honduras. No lo enviaremos más”, enfatizó Trump.

“Forman caravanas y las envían, y en esas caravanas vienen individuos muy malos, personas que no queremos en nuestro país”, añadió el presidente. Además, dijo sentirse “estafado durante años” por estos países centroamericanos.

“Si no van a tocar el balón con nosotros, de acuerdo, no vamos a jugar con ellos”, afirmó Trump.

El mandatario añadió: “Les dimos cientos de millones de dólares como tontos durante años y lo que hicieron fue enviarnos a un montón de personas causantes de muchos problemas, y muchas de las personas en esas caravanas son criminales peligrosos”.

Freno a Jimmy Morales

Según el periódico The New Yorker, fuentes cercanas a la Casa Blanca comentaron que el acuerdo conllevaba que Guatemala se convirtiera en un tercer país seguro para los migrantes solicitantes de asilo, no sólo de Centroamérica, sino cualquier solicitante de asilo en EU.

El lunes pasado se iba a reunir Trump con Jimmy Morales; sin embargo, la reunión fue suspendida por Guatemala en espera de una resolución de la Corte.