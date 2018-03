El fiscal federal de Nueva York, Preet Bharara, anunció el sábado que fue despedido por el nuevo gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, después de haberse negado a dimitir la víspera.

"No dimití. Fui despedido hace unos instantes", dijo en Twitter Bharara.

"Haber sido fiscal del distrito sur del estado de Nueva York será por siempre el mayor honor de mi carrera profesional", añadió.

Este fiscal de 48 años nacido en India, que aparentemente no se dejaba intimidar por las élites de Wall Street, se forjó una reputación de inflexible enemigo de los delitos financieros y de la corrupción.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.