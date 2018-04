En un memorándum escrito en el 2016 y filtrado la semana pasada, un ejecutivo de Facebook defiende las cuestionables prácticas de minería de datos adoptadas por la compañía y aboga por el crecimiento de la red social a cualquier precio, aparentemente, incluyendo la vida.

“Tal vez cueste la vida de una persona exponer a alguien a los matones”, escribió Andrew Bosworth en el memorándum de acuerdo con BuzzFeed News. “Tal vez alguien muera durante un ataque terrorista coordinado desde nuestra red, aun así, nosotros conectamos a la gente. La horrible verdad es que creemos tan profundamente en conectar a la gente, que cualquier cosa que nos permita vincular a más personas con más frecuencia es, de facto, positiva”.

Bosworth, quien entonces supervisaba la plataforma de negocios y publicidad de Facebook y que actualmente está a cargo del departamento de realidad virtual, ha reconocido la autoría de la publicación, pero señala que sólo intentaba detonar un debate. “No estaba de acuerdo, inclusive, desde el momento en que la escribí”, publicó en Twitter después de que BuzzFeed publicara el reportaje sobre lo que escribió Bosworth.

“Tener debates sobre asuntos difíciles como éste es parte de nuestro proceso crítico y, para lograrlo, tenemos que ser capaces de considerar incluso las malas ideas, al menos para desecharlas”, defiende Bosworth, quien también reconoce que “leer sin contexto esta publicación resulta escabroso, parece que es una postura que yo sostengo o que la compañía tiene, cuando en ninguno de los casos es cierto”.

El memorándum fue repudiado por el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, quien enfrenta una crisis de relaciones públicas por el uso indebido de datos de su plataforma de 50 millones de estadounidenses por parte de la empresa Cambridge Analytica.

“Boz es un líder talentoso a quien le gusta provocar”, dijo Zuckerberg en una publicación, citando el seudónimo de Bosworth. “Ésta ha sido una de las veces en la que la mayor parte de las personas en Facebook, incluyéndome a mí, hemos diferido rotundamente. Nunca hemos creído que el fin justifica los medios”.

El memorándum de 418 palabras se fundamenta en la misión, señalada frecuentemente por Zuckerberg, de conectar al mundo entero a través de Facebook, misma que Bosworth cita como el objetivo definitivo e inmutable de la empresa, incluso si esas conexiones permiten a los usuarios enamorarse, atacarse o, en el ejemplo más extremo citado en el memorándum, coordinar un ataque terrorista.

Todo lo que no está prohibido es permitido

“Esa es la razón por la cual todo el trabajo que hacemos para crecer está justificado”, Bosworth sentencia en el memorándum, y matiza: “(Se justifican) todas las prácticas cuestionables para atraer contactos; todo el metalenguaje que ayuda las personas a ser ubicadas por sus amigos; todo el trabajo que hacemos para aumentar la comunicación; todo el trabajo que probablemente tendríamos que hacer en China algún día. Todo eso (está permitido)”.

BuzzFeed, el medio que reveló el memorándum, apuntó que éste fue escrito inmediatamente después de que un hombre fuera baleado durante una transmisión de Facebook Live, y unos días antes de que un adolescente palestino (que alababa terroristas a través de Facebook) fuera acusado de asesinar a una niña israelí.

Bosworth acepta que al escribir el memorándum interpretó el papel de “abogado del diablo”; lo importante es conectar a la gente, insiste. “En casi todo nuestro trabajo tenemos que responder preguntas difíciles sobre lo que creemos”.

Durante los casi dos años que el memorándum permaneció en la plataforma interna de Facebook, escribió BuzzFeed, los empleados lo comentaron ampliamente y lo debatieron. A pesar de que Bosworth afirmó que ha sido uno de sus mensajes más impopulares. Un antiguo ejecutivo de la empresa le reveló a BuzzFeed que el escrito es “superpopular internamente”.

La página web The Verge informó que Bosworth eliminó el memorándum al saber que los reporteros lo habían obtenido y luego escribió un comunicado para los empleados en el que se quejaba de la filtración. “Si tenemos que vivir con miedo de que incluso nuestras malas ideas sean expuestas, entonces no las exploraremos ni las identificaremos como malas”, escribió Bosworth, según The Verge.

Apple frente a Facebook

El CEO de Facebook defendió esta semana su modelo comercial respaldado por publicidad.

La defensa de Mark Zuckerberg se produce después de que el CEO de Apple, Tim Cook, dijera que su empresa no estaría en la situación (de crisis de credibilidad) de Facebook porque Apple no vende anuncios basados en datos de los clientes como lo hace Facebook. Zuckerberg respondió el lunes pasado que un modelo de negocio respaldado por publicidad es la única forma en que el servicio puede sobrevivir porque no todas las personas podrían pagar por el servicio de Facebook si cobraran una tarifa.

Como una posible forma de manejar la crisis, Facebook ha lanzado un cuestionario cuya pregunta central que le hace a sus usuarios es si el servicio es bueno para el mundo.

El título de la encuesta es: “Nos gustaría hacerlo mejor”, y aparece en pantalla cuando los usuarios inician la sesión. Las posibles respuestas van desde: “muy de acuerdo”, hasta “totalmente en desacuerdo”.

Facebook encuesta de manera regular a los usuarios sobre su servicio. La agencia Associated Press buscó a Facebook para preguntarle si la nueva encuesta se vincula con el escenario crítico por el que está pasando la empresa; sin embargo, no hubo respuesta.

